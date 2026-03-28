«Шаг в будущее»: талантливые мончегорки покоряют столицу своими знаниями

Ученицы 11 класса Мончегорской Гимназии №1 Оделия Мазия и Виктория Хольная на этой неделе отправились в Москву, чтобы принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее».

В этом году Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее» посвящён 35-летию программы.

За право участия в форуме по всей стране боролись более 25 тысяч учащихся школ, колледжей, техникумов, кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, студентов начальных курсов вузов. Юбилейный форум собирает в Учебно-лабораторном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана лучших участников программы – 987 амбициозных и талантливых молодых людей, прошедших жёсткий конкурсный отбор на региональных соревнованиях и среди жюри форума. Они представят собственные достижения в науке и технике, ставшие результатом многолетней исследовательской работы и инженерной деятельности.

В программе форума запланирована работа 52 тематических секций, научно-технологическая выставка, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная битва форума – командная борьба за Научно-технологический кубок России.

Церемония открытия форума состоялась 23 марта.

