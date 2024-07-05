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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 13:00

«Шагай и слушай»: при поддержке президентского гранта началась работа над иммерсивной экскурсией-аудиоспектаклем о военном Мурманске

Киностудия «Арт Медиа Сервис» получила поддержку президентского фонда культурных инициатив на организацию культурно-познавательных путешествий в историю военного Мурманска «Шагай и слушай». Проект включает в себя результаты творческого осмысления событий военных лет с помощью драматургии, киноискусства и музыки.

В настоящий момент командой киностудии создаётся аудиоспектакль. С помощью мероприятий, созданных в жанре иммерсивной экскурсии, проходящих по улицам города, участники путешествия смогут своими глазами увидеть многое из того, что видели в самый страшный и героический день жители прифронтового Мурманска.

18 июня 1942 года вошёл в историю Мурманска как один из самых трагических за всю Великую Отечественную войну. Город подвергся массированной бомбардировке немецких самолетов. В этих нечеловеческих условиях люди не просто выжили, а еще и продолжали трудиться в порту и на железной дороге, чтобы отправлять на большую землю ценные грузы и заново строить Мурманск. 

То, что участники путешествия узнают – не художественная обработка исторических событий, а сама живая история. Пошаговая реконструкция, основанная на документах и воспоминаниях людей, которые пережили эти дни.

Один из героев иммерсивного спектакля-экскурсии – родной дед одного из авторов проекта. Северянин пережил самый страшный день в истории Мурманска не в бомбоубежище, а на боевом посту, видел, как фашисты пытались уничтожить город за полярным кругом, но не смогли сломить дух его защитников. Его воспоминания легли в литературную основу одного из иммерсивных спектаклей.

Всего планируется создать два маршрута, выстроенных в аудиовизуальный спектакль. Второе путешествие будет посвящено культурной и бытовой жизни в Мурманске в годы войны. Где жили люди, как переживали бомбёжку, каким образом готовили еду, где смотрели кино, какие спектакли ставили, кто из писателей и журналистов приезжал в прифронтовой город, и какие произведения здесь создавались? «Шагай и слушай. Культурно-познавательное путешествие в историю военного Мурманска» – это не только рассказ о людях и исторических фактах, но и введение участников проекта в культурный контекст эпохи с помощью музыкальных произведений и песен того времени, исполненных мурманскими артистами.

Кроме того, будут организованы кинопоказы документальных фильмов о событиях Великой Отечественной войны на Севере, созданных современными российскими кинематографистами, а также семинары с участием гидов и сотрудников учреждений культуры, который научат интересно подавать информацию о событиях военных лет в Мурманске разным аудиториям из числа жителей и гостей города.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2023 году создатели экскурсии стали победителями грантового конкурса для проектов креативных предпринимателей. При поддержке областного минкульта была создана иммерсивная экскурсия «Приключение Веры и Чайкина. Удивительные и невероятные». Это пешеходный аудиоспектакль по улицам города. Он проходит по знаковым местам Мурманска, которые стали киноплощадками для российских и зарубежных фильмов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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