Шахматный турнир с предварительно-положительным анализом на COVID-19

По информации оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, у иностранного участника шахматного турнира, состоявшегося в мурманском конгресс-отеле «Меридиан» в минувшие выходные, предварительно-положительный результат на коронавирус.

В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным.

Ведётся работа по определению круга контактов и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений.

В настоящий момент предпринимаются следующие действия: гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус несколько минут назад госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. П.А. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка. Работа отеля «Меридиан» будет временно приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка.

Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

Точный диагноз пациенту с подозрением на болезнь будет поставлен только после проверки анализов новосибирской лабораторией «Вектор», cjj,oftn Министерство информационной политики Мурманской области.