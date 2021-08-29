Шахтёры хотят получать больше, чем предлагают работодатели

В это воскресенье в России отмечают День шахтёра. Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на шахтёров за последний год, и сколько им готовы платить работодатели.

Как изменился спрос на шахтёров за год

За период январь-август 2021 года количество вакансий для шахтёров выросло в России более, чем в два раза по сравнению с прошлым годом (+207%). Наибольшее количество предложений разместили работодатели из Кемеровской области, на их долю приходится 18% от всех вакансий для этих специалистов в стране. В первой пятёрке также Ростовская область (9%), Республика Саха (Якутия) (7%), Красноярский край (6%), Москва и Иркутская область (по 5%).

В регионах СЗФО разные варианты шахтерских профессий (горнорабочий очистного забоя, проходчик, машинист горных выемочных машин, горнорабочий подземный, машинист подземных установок, электрослесарь подземный, мастер-взрывник, стволовой, раздатчик взрывчатых материалов и другие) можно встретить в Мурманской, Архангельской областях, а также Коми и Петербурге. Часто работодатели ищут квалифицированный персонал в этих регионах для приглашения на работу по вахте в другие регионы России или заграницу, например, в Норвегию.

Кто хочет быть шахтёром

Почти четверть кандидатов, рассматривающих работу шахтёром, проживают в Кузбассе (24%). На втором месте – Ростовская область (9%). На Северо-Западе живут несколько сотен соискателей, которые стремятся стать шахтёрами, большая часть размещается в Мурманской области, а также в Коми и Санкт-Петербурге.

Любопытно, что 90% соискателей имеют опыт работы, причём подавляющее большинство из них более 6 лет в профессии (65%). Около половины соискателей находятся в возрасте от 30 до 40 лет (46%), доля молодых специалистов до 30 лет - лишь 23%, почти столько же (24%) работников от 40 до 50 лет. И 6% кандидатов старше 50 лет.

Дефицит кадров

Шахтёры относятся к одним из самых дефицитных специалистов в стране, спрос на них существенно превышает предложение. В целом по России, на одну вакансию приходится всего 1,4 резюме, а в ключевом регионе с самым высоким спросом, Кузбассе, конкуренция за специалистов чуть ниже среднероссийской, на вакансию приходится два кандидата. Напомним, комфортное для рынка труда соотношение - 5–6 резюме на вакансию.

Сколько платят шахтёрам

Средняя предлагаемая зарплата для шахтёров в России составила в этом году 88800 рублей, и это ниже ожиданий соискателей (93300 рублей). Больше всего специалистам готовы платить в Красноярском крае (120200 рублей) и в Иркутской области (116 тысяч), а наименьшие зарплатные предложения зафиксированы в Ростовской области (60200 рублей). В самом «шахтерском» регионе страны, Кемеровской области зарплаты – 79800 рублей. В СЗФО средняя предлагаемая зарплата около 75 тысяч рублей.

Наиболее высокие ожидания зарплат у шахтеров из Республики Саха (Якутия) (111 тысяч рублей), в Красноярском крае (104400) и в Иркутской области (101 тысяча), тогда как самые низкие зарплатные ожидания у соискателей из Кузбасса, они готовы к зарплате 80200 рублей (при этом ожидания все равно превышают средние зарплатные предложения в регионе). Соискатели-шахтеры Северо-Запада России рассчитывают в среднем на 82 тысячи рублей и выше.