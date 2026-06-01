ШАРОВЫЕ КРАНЫ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Шаровые краны – один из наиболее распространённых типов запорной арматуры, широко применяемый в различных инженерных системах. Принцип их работы основан на использовании сферического затвора с отверстием по оси, а популярность обусловлена простотой конструкции, долговечностью и удобством эксплуатации.

Такая система используется в водопроводах, газопроводах, системах отопления, кондиционирования и на промышленных объектах, где необходимо обеспечить надёжное перекрытие потока рабочей среды.

Кроме того, кран шаровый приварной отличается высокой герметичностью соединения и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Это превращает его в идеальное решение для ответственных участков трубопроводов, где утечки недопустимы.

КОНСТРУКЦИЯ И ВИДЫ ШАРОВЫХ КРАНОВ

При совпадении отверстия с осью трубопровода поток проходит свободно, полностью. перекрываясь при повороте шара на 90 градусов, что обеспечивает быстрое и надежное управление движением жидкости или газа.

Ключевым элементом конструкции является цельнометаллический или разборный корпус, изготавливаемый из латуни, нержавеющей стали, углеродистой стали, чугуна или полимеров. Затвор представляет собой полированную сферическую деталь с проходным отверстием, . Герметичное прилегание шара к корпусу обеспечивают фторопластовые или резиновые кольца. Положение затвора регулируется рукояткой, а за передачу усилия от рукоятки к шару отвечает шток.

Различают приварные шаровые краны, используемые в системах с высокими требованиями к надежности, и фланцевые, удобные для демонтажа и используемые на крупных трубопроводах диаметром от 50 мм.

Муфтовые краны имеют резьбовые соединения и подходят для бытовых и небольших промышленных систем, в цапковые устройства оснащены наружными резьбами для крепления и используются в системах с высоким давлением. Встречаются и комбинированные краны, сочетающие разные типы соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ ШАРОВЫХ КРАНОВ

В квартирах и частных домах шаровые краны позволяют оперативно перекрыть подачу воды при ремонте или аварии, а на промышленном производстве их используют в системах подачи воды, масла, пара и химических реагентов.

Для транспортировки нефти и газа по трубопроводам используются высокопрочные стальные краны с усиленными уплотнениями, а в химической промышленности применяют краны из нержавеющей стали или с полимерным покрытием.

Пищевая промышленность использует краны из гигиенических материалов с гладкой внутренней поверхностью, облегчающей чистку. В системах кондиционирования и вентиляции шаровые краны регулируют подачу хладогента.

Что касается достоинств таких кранов, то на первый план выходят герметичность, быстродействие, долговечность, минимальное гидравлическое сопротивление, простота обслуживания и широкий диапазон рабочих параметров.

Шаровые краны заслуженно занимают лидирующие позиции среди запорной арматуры, обеспечивая герметичное перекрытие потока с минимальными усилиями.

2Vfnxvckh5t

ООО «Арматура М»

ИНН 7707419159