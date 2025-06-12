Шашлычная социология: в приоритете у россиян свинина, курица и баранина

Самый популярный шашлык в России — свиной, его выбирают 43% россиян: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения всех регионов России.

На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (20%). Баранина занимает третью позицию (14%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (9%) и индейку (4%).

Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 4% опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у россиянок на первом месте — свинина).

Особенно же популярна свинина у россиян старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (18%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (28%).

Время проведения опроса: 12—21 мая 2025 года.