Шашлыки на майских: мужчины — за, средний бюджет — 3200 рублей на человека

Традиция выезда на шашлыки остаётся неотъемлемой частью отдыха в майские праздники для многих: 1 из 3 экономически активных россиян планирует такое времяпрепровождение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан во всех округах страны.

Самостоятельно жарить мясо на майских намерены 24% опрошенных, 2% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, 7% будут и сами жарить, и ходить в гости на шашлыки. У 45% опрошенных нет таких планов, а 22% пока не определились.

Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 38%, в то время как среди женщин — 26%). Реже всего отказывается от шашлыков молодёжь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45. Чаще планами на шашлыки делились россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают шашлыки, и ходят в гости.

Наибольшую же шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми.

В мясных предпочтениях россиян — шашлык из свинины (41%), на втором месте — ассорти из разных видов мяса (25%), на третьем — курица 13%.

Средний бюджет на человека, включая расходы на мясо, овощи и напитки, в этом году составляет 3200 рублей.

Время проведения опроса: 20—24 апреля 2026 года.