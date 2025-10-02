Шатдаун - день второй: курс доллара слабо дешевеет к евро

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения до четырёхмесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. В среду цена на Brent опустилась до минимума с 5 июня, на WTI - до минимума с 30 мая на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трёх месяцев.

Как сообщает finmarket.ru, в секретариате ОПЕК опровергли эту информацию, заявив, что подобные утверждения «совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение». Заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться квоты добычи, состоится 5 октября.

Аналитик «Nissan Securities» Хироюки Кикукава отмечает, что приближение цены WTI к уровню поддержки $60 за баррель подогрело интерес со стороны покупателей. По его словам, росту цен на нефть способствуют также повышенные геополитические риски и ожидания ужесточения санкций против покупателей российской нефти.

Члены G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России.

«Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником её доходов, - говорится в заявлении министров финансов этой группы. - Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти, и на тех, кто способствует обходу санкций».

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Во вторник истёк срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств. Палата представителей Конгресса ранее одобрила законопроект о его продлении до 21 ноября, однако Сенат не смог его принять, что привело к шатдауну.

Министерство энергетики США накануне сообщило, что в ближайшее время будет продолжать публикацию данных в обычном режиме, несмотря на приостановку финансирования.

Как показали опубликованные в среду данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тысяч баррелей.

Курс доллара слабо дешевеет к евро, стабилен в парах с фунтом стерлингов и японской иеной.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в США, где в среду была приостановлена работа правительственных учреждений. Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Из-за шатдауна может быть отложена публикация важных статданных США, в частности, ключевого отчета по занятости за сентябрь, выход которого ожидался в пятницу.

Согласно опубликованным в среду данным организации ADP, число рабочих мест в частном секторе американской экономики в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тысячи. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали повышения на 50 тысяч. Сентябрьское снижение связано в том числе с изменением подхода к анализу данных. В августе, по пересмотренным данным, число рабочих мест уменьшилось на 3 тысячи, тогда как изначально сообщалась о росте на 54 тысячи.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали повышение до 49 пунктов.

Между тем, Верховный суд США отказался разрешить президенту страны Дональду Трампу незамедлительно уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Согласно определению суда, Кук может оставаться в своей должности как минимум до вынесения решения по ходатайству Трампа после слушаний в январе. Трамп пытался уволить Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте.

Президент США регулярно критикует Федрезерв, призывая американский ЦБ к снижению процентных ставок. Давление со стороны Трампа породило опасения относительно способности ФРС сохранять независимость при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре подскочил до максимального уровня за девять месяцев и составил 35,3 пункта по сравнению с 34,9 пункта в последний месяц лета.

Евро по данным на 9.12 мск вырос к доллару на 0,9% - до $1,1742 по сравнению с $1,1732 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов стабилен и торгуется на уровне $1,3479 против $1,3478 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены торгуется на уровне 147,09 иены с 147,07 иены в конце предыдущих торгов. По отношению к офшорному юаню доллар торгуется по 7,1319 против 7,1281 юаня на закрытие сессии в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - снижается на 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,71/85,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 68 копеек, средний курс продажи вырос на 52 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,28-82,38 рубля за доллар.

Китайский юань падает на Московской бирже утром в четверг. Рубль укрепился до отметок начала сентября на «тонком» рынке, образовавшемся на фоне «золотой недели» каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещён с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2735 рубля (-8,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,85 копейки ниже уровня действующего официального курса.