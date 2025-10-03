Слоган «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрирован в качестве товарного знакаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Шатдаун – день третий: доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной

Нефтяные цены повышаются с утра после падения накануне до четырехмесячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

Как отмечает finmarket.ru, в то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в это воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает «Reuters» со ссылкой на источники.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

«Нефтяной рынок реагирует на глобальные макроэкономические факторы, которые указывают на вероятное замедление спроса и возможный избыток предложения до конца текущего года», - отмечает аналитик «Baker & O'Brian» Стивен Кларк, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,08%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация с приостановкой работы правительства США, которая усиливает неопределенность в отношении перспектив американской экономики, инфляции и рынка труда.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на «CNBC» накануне, что экономический рост в стране, вероятно, пострадает в результате шатдауна. Американский президент Дональд Трамп пригрозил провести массовые сокращения федеральных служащих, чтобы надавить на демократов и заставить их пойти на соглашение, которое продлило бы финансирование правительства.

Минтруд США приостановил публикацию статотчётов из-за шатдауна. Таким образом, сентябрьский отчёт о состоянии рынка труда страны, запланированный на 3 октября, не будет опубликован. Также в четверг не вышли еженедельные данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководство Федеральной резервной системы опирается на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан заявила накануне, что риск ускорения инфляции в США по-прежнему перевешивает риск повышения безработицы, в связи с чем Федрезерву следует осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики после снижения ставки в сентябре.

По состоянию на 9.01 мск за евро давали $1,1718 по сравнению с $1,1715 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3432 против $1,3440 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась к 9.01 мск до 147,79 иены со 147,26 иены по итогам предыдущих торгов. Рынок ждёт выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, результаты которых определят следующего премьер-министра страны и направление бюджетной и монетарной политики.

Курс доллара в паре с офшорным юанем поднялся в ходе торгов до 7,1378 юаня с 7,1324 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/85,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 141 копейку, средний курс продажи вырос на 50 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,48-82,58 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается перед выходными днями и после сильного роста на «тонком» рынке, образовавшемся в предыдущие дни на фоне «золотой недели» каникул в Китае. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещён с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3485 рубля (+3,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,43 копейки выше уровня действующего официального курса.

