Шатдаун: курс доллара опускается к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Как отмечает finmarket.ru, накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, что восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тысяч б/с в течение трёх месяцев. Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что «эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение».

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

«Слабость рынка является следствием ожиданий увеличения предложения на фоне постепенного восстановления добычи в странах ОПЕК, что вызывает опасения избытка топлива на рынке», - отметила основательница исследовательской компании «SS WealthStreet» Сугандха Сачдева.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду.

Курс доллара опускается к евро, иене и фунту стерлингов утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию в США, где истек срок действия закона о временном финансировании правительства.

Американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчёта о состоянии американской экономики.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что центробанку придётся прибегнуть к альтернативным источникам статданных, если публикация официальных отчётов будет приостановлена.

Евро по данным на 9.28 мск вырос на 0,20% - до $1,1760 по сравнению с $1,1734 на закрытие торгов во вторник, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов подорожал на 0,14% и торгуется на уровне $1,3465 по сравнению с $1,3446 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снижается на 0,38% и составляет 147,34 иены против 147,90 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1324 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,15%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,04/87,24 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 154 копейки, средний курс продажи вырос на 185 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,89-82,99 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт на старте первых торгов квартала на фоне нефти, корректирующейся вверх после предыдущего падения. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,485 рубля (-3,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,98 копейки ниже уровня действующего официального курса.