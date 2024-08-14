Щедрая традиция: сотрудники «ФосАгро» получат премию к Дню горняка

Свой профессиональный праздник работники Кировского филиала АО «Апатит» отметят 25 августа. Накануне каждый из них получит праздничную выплату в размере 50 тысяч рублей.

- По доброй традиции мы встречаем День горняка с отличными производственными результатами. В первом полугодии «ФосАгро» увеличила выпуск удобрений на 3,6% - до 5,9 миллиона тонн. Учитывая набранные темпы, по итогам года мы планируем выйти на абсолютный рекорд, преодолев отметку в 11,5 миллиона тонн удобрений. В основе успехов компании лежит высокопрофессиональный труд горняков, добывающих уникальную, ставшую одним из незаменимых элементов продовольственной безопасности страны, апатит-нефелиновую руду, - отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, комментируя решение о выплате премии сотрудникам компании к Дню горняка.

Их получат сотрудники всех предприятий группы, а также дочерних обществ уже 21 августа. В этот же день выплату получат пенсионеры и ветераны производства. Для них сумма «подарка» составит 10 тысяч рублей.

Добавим, что премия ко Дню горняка станет уже второй крупной дополнительной выплатой «ФосАгро» для своих работников в этом году. В мае 2024 года все сотрудники и ветераны производств получили увеличенную денежную премию ко Дню химика.

Фото предоставлено пресс-службой КФ АО «Апатит».