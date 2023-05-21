Шеф, два счётчика! Работа в такси — плюсы и минусы

За последние годы спрос на водителей такси не только не падает, но и активно растёт особенно в преддверии праздников и крупных мероприятий. Эксперты hh.ru решили рассказать больше об этой востребованной профессии и одной из самых популярных подработок у россиян.

За последние годы спрос на водителей такси не только не падает, но и активно растёт особенно в преддверии праздников и крупных мероприятий. Эксперты hh.ru решили рассказать больше об этой востребованной профессии и одной из самых популярных подработок у россиян.

Итак, как стать таксистом, какие бывают схемы работы, сколько будут платить, что требуется от водителя, а также честные плюсы и минусы профессии из уст самих таксистов.

Как начать работать в такси

По большому счёту, чтобы начать работать в такси, достаточно иметь водительское удостоверение и быть старше 18 лет. Есть много компаний, которые позволяют заниматься перевозкой пассажиров по понятным, прозрачным тарифам и со стабильным потоком заказов. Это и крупные интернет-сервисы, и отдельные компании, которые раздают заказы водителям.

Работа на своём автомобиле

Автомобиль должен быть в хорошем техническом состоянии. В некоторых службах такси смотрят, чтобы авто было не старше 15 лет. По закону автомобиль должен иметь принятую в вашем городе раскраску такси и быть определённым образом зарегистрирован, после чего вы получите номера жёлтого цвета и сможете ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, если они в вашем городе существуют.

Также при получении лицензии надо сделать ОСАГО для такси, которое стоит дороже обычного. Кроме этого, надо иметь смартфон — чаще с операционной системой Android, — чтобы установить на него приложение службы такси. Многие водители регистрируются сразу в нескольких сервисах и получают заказы из разных источников.

Олег Залюбовский, 43 года, Балабаново, Калужская область: «Я работаю в такси на своём автомобиле больше трёх лет. Для меня это подработка — „детям на мороженое“. Выхожу на линию в пятницу и субботу с десяти вечера и до четырёх утра. Если честно, больших плюсов в этой работе я не вижу, но мне просто нравится водить машину. Из минусов — нетрезвые пассажиры, которые пытаются научить тебя жить, ну и вообще в ночной работе есть своя специфика. У меня были конфликтные ситуации с клиентами, но тем не менее мой рейтинг — 5 баллов. Я считаю, что если работать в такси на постоянке, то только в большом городе. Там можно реально заработать».

Всё же очевидный плюс заключается в том, что вы можете сами регулировать свою загрузку. Чтобы выйти на смену, достаточно включить приложение. Все заработанные деньги остаются у вас, не надо платить аренду за автомобиль.

Но есть минусы. Износ машины будет приличным, а это расходы, которые надо учитывать. При продаже автомобиля регистрация его как такси повлияет на стоимость. Покупатель будет понимать, что автомобиль активно эксплуатировался — и износ может быть выше, чем у машины того же года выпуска, но которая не использовалась в такси (наглядно на иллюстрации).

Рустам Гаджикеримов, 35 лет, Домодедово, Московская область: «Я работал в такси с 2016 по 2018 год. Крупные агрегаторы тогда только появлялись у нас в городе, и брали туда в основном на новых автомобилях, а в местной компании можно было работать на своей старенькой „Ладе Гранте“. Зарабатывал немного, 1000−1500 ₽ в месяц при достаточно ленивой работе. Изначально шёл перебиться и подработать, но нет ничего более постоянного, чем временное. В итоге увяз на полтора года. Свободный график, возможность общаться с иностранцами и интересными людьми. Процентов девяносто всех клиентов мне удавалось разговорить и найти общие темы. Я работал только днём, потому что ночью у нас работали только матёрые таксисты, которые не боятся рисковать ради заработка. Там надо быть жёстким и решительным, иначе проблемные клиенты сразу сядут тебе на шею. Сейчас, конечно, сервисы такси уже развились, от этого выиграли и водители, и клиенты».

Работа на арендованном автомобиле

При таком варианте таксопарк предоставляет вам автомобиль, который уже правильно оформлен, застрахован и полностью соответствует всем требованиям для работы в такси. Вы сразу сможете начать работать. Это плюсы. Минусы тоже есть. Стоимость аренды автомобиля вычитается из вашего ежедневного заработка. Соответственно, чтобы заработать те же деньги, что и на своём автомобиле, вам придётся работать больше.

Степан, 35 лет, Красноярск: «3−4 года назад я работал параллельно в двух федеральный службах такси и иногда брал заказы в местном агрегаторе. У меня была арендованная машина — соответственно, и все приложения были преднастроены таксопарком. Плюс был в том, что от тебя ничего не требуется, приложение само строит маршрут, само находит клиентов, ты сидишь, думать вообще не надо — крути баранку, и всё. И лично меня это затягивало, какой-то азарт появлялся. Думаешь, а вот ещё один заказик, вдруг повезёт и будет в сторону дома. Не повезло. Но ты не выключаешь приложение, не едешь домой, а берёшь ещё заказ и ещё. И так получается, что проводишь за рулём большую часть суток. Минусы вытекают из плюсов. Я понимал, что прямо в робота какого-то превращаюсь. А я люблю спорт, бегать, ездить на велосипеде, на лыжах, очень люблю читать. И это всё из моей жизни совершенно исчезло на время работы в такси. Поэтому я прекратил там работать и даже потом не подрабатывал, несмотря на наличие своего автомобиля».