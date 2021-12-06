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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 10:00

Шеф-повар из Мурманска Илья Вегера представит регион на международном фестивале «Вкус Арктики»

10 и 11 декабря в Москве состоится международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики» в рамках председательства России в Арктическом совете. В двухдневной деловой и гастрономической программе примут участие представители арктических стран, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-членов Арктического совета, кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы, шеф-повара из лучших ресторанов арктических регионов России и зарубежья. Среди российских участников – шеф-повар мурманского ресторана «Седьмое небо» Илья Вегера.

События фестиваля развернутся в старинном особняке Loft Hall в Москве. Разноплановая деловая и гастрономическая программа направлена на популяризацию национальной кухни коренных народов Арктической зоны, развитие гастрономического туризма и экономики на этой территории при бережном сохранении традиций Севера.

Два дня на площадке фестиваля «Вкус Арктики» будет идти кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Оригинальные блюда северной кухни приготовят опытные шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Наряду с другими ключевыми мероприятиями программы кулинарный марафон Arctic Cuisine будет транслироваться в прямом эфире на сайте председательства России в Арктическом советеФонда Росконгресс, а также в сообществе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Участники деловой программы – представители органов власти, отраслевых ассоциаций, туристского и ресторанного бизнеса – обсудят актуальные вопросы сохранения и развития национальных кухонь народов, проживающих в Арктической зоне, а также способы привлечения туристов в эти регионы.

10 декабря состоится деловая сессия «Гастрономия как ключевой аттрактив туризма в Арктике: лучшие международные практики» и презентация проекта Арктического совета «ЕАЛЛУ» по традиционной культуре питания коренных народов.

11 декабря участников ждет семинар-практикум «Упаковка национальной кухни в формате стрит-фуд» и сессия «Формирование бренда «Сделано в Арктике» как инструмент популяризации арктической кухни».

Вечером 10 декабря в рамках деловой программы состоится иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala, во время которого можно будет увидеть, как шеф-повара готовят блюда северной кухни перед подачей на стол.

Как сообщает региональный комитет по туризму, кульминацией второго дня фестиваля станет кулинарный поединок по арктической кухне «Шеф Версус ICE», в ходе которого свои способности проявят известные российские блогеры, подготовленные опытными шеф-поварами Крайнего Севера. Наблюдать за кулинарной битвой в прямом эфире можно будет, как и за марафоном Arctic Cuisine, на трёх онлайн-площадках. Также зрителям представится уникальная возможность увидеть трансляцию мастер-классов коренных малочисленных народов Арктики по приготовлению блюд на открытом огне и позаимствовать их рецепты. А гости фестиваля, присутствующие непосредственно на площадке, продегустируют приготовленные блюда.

Кроме того, в течение двух дней будет работать технологичная выставка Arctic Expo, где разместятся мультимедийные стенды-айсберги, раскрывающие особенности арктических регионов России и арктических стран. Посетители экспозиции получат самую актуальную информацию о национально-культурных особенностях, туристском и торговом потенциале этих территорий, работающих там производителях, маркетплейсах и возможностях сотрудничества.

«Народы Арктики, их национальная кухня красивы и самобытны. Людям, которые не бывали на Севере, обязательно стоит познакомиться с местными гастрономическими традициями, арктическим колоритом. Уверен, что фестиваль позволит привлечь внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, станет важным вкладом в развитие арктического туризма», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429842/#&gid=1&pid=1

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