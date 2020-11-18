Шефмонтаж уникального оборудования водозабора в Туломе начнётся на следующей неделе

В Туломе в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» проводится реконструкция водозаборных сооружений.

Под руководством регионального министра энергетики и ЖКХ Дмитрия Латышева прошла очередная выездная проверка на объекте.

Реализацию проекта по реконструкции осуществляет ООО «Североморская строительная компания». Подрядчик сообщил, что в завершающей стадии монтаж вспомогательного оборудования в новом здании водоподготовки, параллельно продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Шефмонтаж и пуско-наладка уникального очистного оборудования «Струя-860» запланирован на ближайшее время.

«Для этих целей приглашены специалисты завода-изготовителя ООО «Экохолдинг», – подчеркнул представитель подрядной организации.

Выполнены работы по установке фундаментов под два дополнительных резервуара чистой воды, каждый по 50 кубических метров.

В ходе проверки выявлено большое количество строительного мусора на прилегающей территории, Дмитрий Латыше рекомендовал подрядчику решить вопрос до установления устойчивого снежного покрова.

Как отмечает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 млн рублей. Из них около 32 млн это средства федерального бюджета, 41 млн – областного бюджета, и более 2 млн – бюджета Кольского района.