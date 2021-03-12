Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 09:30
Схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной Думы рассмотрят 18 марта региональные парламентарии
Совет Мурманской областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 18 марта. В первом чтении планируется обсудить законопроекты, вносящие изменения в законы в сфере образования, физической культуры и спорта, муниципальной службы.
Депутаты также заслушают доклады о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и Контрольно-счётной палаты Мурманской области.
В повестке дня – схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной Думы, назначение на должность мирового судьи, примерная программа законопроектной деятельности Думы на 2021 год и ряд других вопросов.
Комментарии
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Последние комментарии
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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