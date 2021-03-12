Схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной Думы рассмотрят 18 марта региональные парламентарии

Совет Мурманской областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 18 марта. В первом чтении планируется обсудить законопроекты, вносящие изменения в законы в сфере образования, физической культуры и спорта, муниципальной службы.

Депутаты также заслушают доклады о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и Контрольно-счётной палаты Мурманской области.

В повестке дня – схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов областной Думы, назначение на должность мирового судьи, примерная программа законопроектной деятельности Думы на 2021 год и ряд других вопросов.