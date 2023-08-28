«Шёпот сентября» поможет сохранить красоту уходящего лета

В Центре современного искусства «Сопки 21А» 2 сентября в 15.00 состоится мастер-класс по изготовлению открытки с использованием сухоцветов от цветочного клуба «AVGUST».

Мастер-класс «Шёпот сентября» - это возможность научиться делать уникальные открытки, декорированные сухоцветами. Сухоцветы - это натуральные растительные материалы, высушенные особым способом, они придают шарм и декоративность любому изделию.

В течение мероприятия опытный флорист и преподаватель цветочного клуба «AVGUST» научит тонкостям и секретам работы с сухоцветами, расскажет, как правильно выбирать самые красивые и подходящие для работы материалы, а также, какой уход за ними потребуется, чтобы они могли радовать как можно дольше.

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241007%2Falbum-196983427_00%2Frev