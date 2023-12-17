Шесть акушеров-гинекологов и неонатологов Мурманской области получили главную награду премии «Врач с большой буквы»

При поддержке Министерства здравоохранения Мурманской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) состоялось награждение ежегодной экспертной премией «Врач с большой буквы», учреждённой компанией «АльфаСтрахование – ОМС».

В этом году премия вручается лучшим акушерам-гинекологам и неонатологам родильных домов и перинатальных центров региона за значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных.

В торжественной церемонии награждения премией «Врач с большой буквы» приняли участие заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев и директор ТФОМС Мурманской области Сергей Маган.

«По традиции мы завершаем год вручением ежегодной экспертной премии «Врач с большой буквы», которая стала знаком качества для специалистов здравоохранения. Сегодня мы благодарим врачей, которые дарят чудо новой жизни, заботятся о здоровье беременных женщин, молодых мам и малышей – акушеров-гинекологов и неонатологов. Особенно приятно, что присуждение премии врачам этого направления происходит в преддверии Года семьи, которым объявлен наступающий 2024 год и который проводится по указу Президента Владимира Путина. Спасибо вам за профессионализм и приверженность высоким стандартам при оказании медицинской помощи», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, главной наградой победителям стало профессиональное обучение в ведущих научных медицинских центрах нашей страны – в РНИМУ имени Н.И. Пирогова и НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова. Совместно с признанными экспертами в области акушерства, гинекологии и неонатологии лауреаты премии разберут значимые темы и сложные клинические случаи в режиме онлайн. Двое врачей-лауреатов по выбору главного внештатного акушера-гинеколога минздрава Мурманской области Александра Залесного поедут на очную двухнедельную стажировку в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. Это врач – акушер-гинеколог Мурманского областного клинического многопрофильного центра Оксана Гурова и врач-неонатолог Оленегорской центральной городской больницы Игорь Орлов.

«Этой наградой мы вносим вклад в профессиональное развитие и повышение квалификации врачей – тех, чьи руки дарят самое ценное – жизнь. Именно от них зависит не только качество и эффективность медицины, но и здоровье новых поколений», – отметил генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков.

При выборе лауреатов независимые эксперты оценивали ключевые критерии качества работы врачей, а именно объём успешно принятых родов, отсутствие дефектов акушерской помощи и послеродовых осложнений, выхаживание младенцев с низкой массой тела, соответствие проводимого лечения стандартам и клиническим рекомендациям, а также отзывы и благодарности от родителей родившихся малышей.

Лауреаты премии «Врач с большой буквы» – 2023:

- Елена Глазачева, заведующая акушерским отделением, врач – акушер-гинеколог Апатитско-Кировской центральной городской больницы;

- Наталья Злобина, врач – акушер-гинеколог Мурманского областного клинического многопрофильного центра;

- Оксана Гурова, врач – акушер-гинеколог отделения патологии беременности Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра;

- Евгения Мокеева, врач – акушер-гинеколог отделения патологии беременных родильного дома Мурманского областного клинического многопрофильного центра;

- Игорь Орлов, врач-неонатолог Оленегорской центральной городской больницы;

- Марина Захарова, врач-неонатолог отделения патологии недоношенных новорожденных Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Фото: https://gov-murman.ru