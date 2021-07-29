Шесть библиотекарей представят Заполярье на конкурсе «Библиотекарь года – 2021»

Шесть библиотекарей представят Мурманскую область на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2021». Конкуренцию заполярным специалистам составят 194 сотрудника библиотек из 56 регионов России.

Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организаторами выступают Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

Заполярье представят шесть библиотекарей со всех уголков области. За право получить титул лучшего поборются специалисты из Мурманска, Оленегорска, ЗАТО Александровск, Гаджиево, Североморска и Колы.

Жюри приступило к оценке представленных материалов. Лучших библиотекарей России объявят в сентябре. Победители будут поощрены премиями от 60 до 150 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, познакомиться со всеми конкурсантами можно на официальном сайте премии.