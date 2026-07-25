Шесть чувств Севера: 1 августа в Мончегорске на площади Революции состоится десятый фестиваль искусств «Табуретка»

В этом году программа построена вокруг концепции шести органов чувств: организаторы предлагают гостям не просто увидеть Север, а услышать, надышаться, прикоснуться и попробовать его на вкус. Вход на все мероприятия бесплатный.

Так, гостей фестиваля ждут мастер-классы Парфюмерного союза России, где можно будет собрать ароматы Кольского полуострова в парфюмерную композицию. Художница Ирина Иванникова-Давыдова представит съедобные северные фотографии, а мастера из Ковдора угостят «Гиперборейским напитком». На площадке «Звуки Севера» тревел-команда «Ковер Live» проведёт мастер-класс, где звуки превратятся в настоящую композицию, а меломаны смогут спеть вместе с хором. Также будут работать лабиринт-квест с сенсорными загадками, инсталляция «Хрупкость Севера» из карамели, художественная лаборатория по мозаике из природного камня и создание арт-объекта «Купание красного лося». Свои спектакли покажут театры «Плут» и «Эскизы в пространстве», а также выездная резиденция «Морозко» из Оленегорска.

В рамках благотворительной акции «Рукоделие на табуретке» будут вязать длинные шарфы, а на детской гараж-ярмарке юные гости смогут продать свои поделки и игрушки.

Главным событием вечера станет премьера фильма с участием коренных северян — Андрея Малахова, Алексея Гомана и DJ Грува, которые поделятся своими историями. Завершится фестиваль выступлением рэп-исполнителя Антохи МС. Подробная программа и запись на мастер-классы — в группе фестиваля «Табуретка» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль проходит при поддержке «ГМК «Норильский никель», администрации Мончегорска и министерства культуры Мурманской области. Организация ярких культурных событий, объединяющих жителей разных городов и поселков, – важная часть народной программы «На Севере – жить!».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, впервые фестиваль «Табуретка» состоялся в Мончегорске в 2017 году. Свое название он получил в честь арт-объекта, установленного в центре города. Табуретка символизирует первую сцену в жизни человека, место, где начинается его творческий путь. В разные годы участие в мероприятии принимали артисты Гоша Куценко, Андрей Соколов, Наталия Варлей, Авангард Леонтьев, Андрей Носков, Михаил Полицеймако. Организатор – фонд «Живая классика» при поддержке «ГМК «Норильский никель».

Фото (архив фестиваля «Табуретка»): https://gov-murman.ru/info/news/571580/#&gid=1&pid=1