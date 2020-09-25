Шесть городских округов в Мурманской области будут преобразованы в муниципальные

Министерство юстиции Мурманской области разработало законопроект, в рамках которого меняется статус городских округов, не соответствующих требованиям федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Перемены коснутся Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь и Ковдорского района с их подведомственными территориями.

Городские округа, которые не соответствуют требованиям закона, должны быть преобразованы в муниципальные округа. Кроме названия и статуса преобразованных муниципальных образований, больше ничего не изменится: объем вопросов местного значения, прав и обязанностей у городских и муниципальных округов одинаков.

«Отвечая на вопросы о преобразовании, которые мы получаем из социальных сетей, хочется отметить, что преобразование городских округов, не соответствующих требованиям, является обязательным. Должны быть соблюдены процедуры преобразования, установленные федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», то есть учтено мнение населения городского округа, выраженное представительным органом. При этом в обязательном порядке проводятся публичные слушания по вопросу преобразования», – уточнили в министерстве юстиции региона.

В настоящее время органы местного самоуправления преобразуемых городских округов ведут активную работу по проведению публичных слушаний и рассмотрению законопроекта. Она должна завершиться до конца октября текущего года.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» установлены требования, которым должны соответствовать муниципальные образования со статусом городского округа: не менее 2/3 населения городского округа должно проживать в городах; размер территорий сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа, не может превышать в два и более раза площадь территорий городов; на территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в России.

Кроме того, федеральным законом № 87-ФЗ установлены требования к наименованиям муниципальных образований: теперь наименование должно содержать указание на статус муниципального образования (городской (муниципальный) округ, муниципальный район, городское (сельское) поселение) и указание на субъект РФ.