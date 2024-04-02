Шесть индивидуальных предпринимателей Мурманской области получили поддержку областного правительства в виде гранта на проекты современного искусства и креативных индустрий

По итогам заседания конкурсной комиссии победителями конкурса стали: Екатерина Самойличенко и проект «Танцы на Севере»; Ирина Мартынова с идеей производства сувениров ручной работы; Юлия Приказчикова, которая планирует создать настольную игру «Арктический турист»; Татьяна Батчаева и проект уникальной коллекции одежды «Аврора Бореалис»; Валентина Острая, предлагающая эксклюзивные рыболовные приманки ручной работы; Олеся Левина и проект «Узоры Арктики».

Каждый предприниматель получил порядка 400 тысяч рублей на реализацию своих творческих идей. По условиям предоставления грантов проекты должны быть воплощены в жизнь до конца текущего года.

Грант для творческих предпринимателей был впервые предусмотрен в региональном бюджете в 2023 году. Претендовать на поддержку могут востребованные у жителей региона творческие продукты и услуги, обеспечивающие предпринимателям стабильный доход в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, бизнес-проекты должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона. Данная мера поддержки работает в рамках регионального плана «На Севере – жить».

Напомним, в 2023 году победителями конкурса стали четыре предпринимателя, которые создали тематические продукты, основанные на исторических и культурных особенностях Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru