Шесть инвестиционных проектов на территории Мурманской области получат федеральную поддержку

Решение о предоставлении федерального софинансирования шести крупным инвестпроектам на территории Мурманской области принято на прошедшем 15 октября заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. В заседании по видеоконференцсвязи принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Субсидию на создание объектов инфраструктуры получат четыре проекта: строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели ООО «Русское море – аквакультура» в Ретинском; освоение месторождения платиноидов Фёдорова Тундра ЗАО «Фёдорово рисорсес»; строительство морского навалочного терминала ООО «Морской Терминал Тулома» в Минькино; и развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе.

Помимо этого, на поддержку из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики смогут рассчитывать проекты освоения новых месторождений минерального сырья АО «Апатит» и АО «Ковдорский ГОК».

Такому результату предшествовала кропотливая совместная работа инвесторов и правительства Мурманской области. Как отметил в ходе обсуждения решений Андрей Чибис, реализация этих проектов означает в буквальном смысле новую жизнь для районов и поселений.

«Яркий пример – Ковдор. Запасы основного карьера – до 2028 года. И если бы мы не добились этого финансирования, после 28-го года остро стоял бы вопрос дальнейшего развития экономики города. Сейчас решение принято, ГОК будет жить, развиваться. А для нас каждый населённый пункт принципиально важен», - подчеркнул глава региона.

Такой же эффект, по мнению губернатора, окажут на свои территории присутствия и другие проекты: завод смолта поможет возродить обезлюдевший посёлок Ретинское, работа порта Витино оживит экономику Кандалакшского района, а новая автодорога к месторождению Фёдорова Тундра станет для Ловозерья важной транспортной артерией и на 40 км сократит зимний путь снабжения села Краснощелье.

Кроме того, новые предприятия создают потребность в высококвалифицированных кадрах, а значит, стимулируют развитие сферы образования региона. В пример Андрей Чибис привёл создание ООО «Русское море – аквакультура» собственного производства смолта и, в перспективе, кормов для рыбы в Ретинском.

«Учитывая, что сейчас это всё выращивается в Норвегии, помимо переноса производства на российскую землю, это ещё и дополнительная программа образования в нашем техническом университете, который мы сейчас перезагружаем», - отметил губернатор.

Объём инфраструктурной субсидии по четырём проектам – более 8 млрд рублей, общая сумма инвестиций по ним – свыше 100 млрд. Благодаря им в регионе будет создано порядка 1800 рабочих мест.

«Это новые точки роста, новые производства, новые рабочие места и новые налоги для того, чтобы мы могли решать самые насущные социальные проблемы», - резюмировал принятые Госкомиссией решения Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, субсидия на создание объектов инфраструктуры – инструмент федеральной государственной поддержки инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны РФ.

Условия получения субсидии: цели инвестиционного проекта соответствуют целям документов стратегического планирования, определяющих направления социально-экономического развития АЗРФ;- полная стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 300 млн. рублей; реализация инвестиционного проекта требует создания и (или) модернизации объектов капитального строительства, являющихся объектами инфраструктуры; общий размер средств государственной поддержки по предполагаемому к реализации инвестиционному проекту не превышает 20 % заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта; реализация инвестиционного проекта предполагает создание новых рабочих мест.