Шесть кинокомпаний, снимавших фильмы в Заполярье, претендуют на кинорибейты

В Мурманской области завершился приём заявок на конкурс рибейтов – субсидий из областного бюджета на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе.

На получение рибейтов претендует шесть кинокомпаний, которые в этом году проводили съемки фильмов в Мурманской области: «Стар Медиа Дистрибьюшн» с сериалом «Баренцево море», «1-2-3 Продакшн» и сериал «Полярный-2», кинокомпания «СТВ» с фильмом «Три минуты молчания», продюсерский центр «ВГИК-Дебют» с кинолентой «Шинед О’Коннор», «Друг Друга» и картина «Год рождения», а также студия «Встреча» и кинопроект «Туман». Премьеры фильмов и сериалов состоятся в 2022 году.

Напомним, сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, составляет 30% от общей суммы планируемых затрат в Мурманской области, но она не должна превышать 2 млн рублей. Важным условием конкурса является завершение съёмок на территории Мурманской области до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году на рибейты выделено 10 миллионов рублей. Решение о том, кто победит в конкурсном отборе, будет принимать кинокомиссия Мурманской области, заседание которой состоится в ноябре.

Получить подробную информацию о конкурсе рибейтов можно на ресурсах Центра развития кинопроизводства Мурманской области, а также на сайте регионального Министерства культуры.