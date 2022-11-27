В Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова прошло заседание Военного совета, на котором были подведены итоги боевой и оперативной подготовки, а также повседневной деятельности ВМФ в 2022 году.

В мероприятии приняли участие командующие Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, их основных объединений и Каспийской флотилии, а также руководители органов военного управления Главного командования ВМФ.

Перед началом заседания главком ВМФ вручил государственные награды ряду подчинённых офицеров и гражданских специалистов.

По итогам конкурсов и состязаний по видам боевой подготовки были объявлены лучшие экипажи кораблей и подводных лодок, самолётов и вертолётов, а также береговые части и тактические группы кораблей всех флотов. Им были торжественно вручены переходящие кубки главнокомандующего ВМФ.

Из тридцати номинаций в двенадцати победу одержали военные моряки Тихоокеанского флота, в девяти лучшими стали черноморцы. Шесть кубков главкома ВМФ получили подводники, лётчики и воины ПВО Северного флота, а три – моряки-надводники и лётчики Балтики.

Победителями конкурсов по применению морского подводного ракетного и торпедного оружия стали экипажи подводных лодок «Старый Оскол», «Краснокаменск», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Комсомольск-на-Амуре». Среди надводных кораблей кубки главнокомандующего по ракетной стрельбе завоевали экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Грайворон».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, также были награждены экипажи кораблей и подводных лодок успешно выполнившие задачи боевых служб в различных районах Мирового океана.

По оценке главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова со всеми задачами боевой и оперативной подготовки, поставленными на 2022 год силы и войска всех флотов и Каспийской флотилии успешно справились.

В завершение заседания Военного совета главком ВМФ поставил командующим флотами и Каспийской флотилии задачи на следующий год.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12446588@egNews