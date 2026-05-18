Шесть культурных проектов северян получили грантовую поддержку из областного бюджета. Комиссия под председательством вице-губернатора Мурманской области Анны Головиной подвела итоги конкурса на получение гранта в форме субсидии в сфере культуры и искусства. В состав жюри также вошла министр культуры региона Ольга Обухова.

«Мы видим, как меняется культурная жизнь региона, когда инициатива исходит от самих северян. В этом году конкурсная комиссия внимательно отбирала проекты, которые созданы для души и для сохранения наших традиций. Приятно, что среди победителей есть проекты для неработающих пенсионеров: это не просто кружок, а вечерняя музыкальная школа, дающая новый ритм жизни. Или, например, фестиваль в Умбе — поддержка таких локальных событий делает наш северный край привлекательным и родным для каждого», – прокомментировала Анна Головина.

В 2026 году отдельное внимание было уделено ориентации инициатив на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей РФ. Среди победителей по этому направлению — проект межрегионального литературного форума «Народ. Единство. Литература». Его реализацией будут заниматься члены Мурманского областного отделения «Союза писателей России».

Несколько участников разработали комплекс современных досуговых мероприятий для представителей старшего поколения. Например, проект «Серебряные струны души». Авторы, сотрудники Центра культурно-досуговой деятельности «Аврора», планируют открыть вечернюю музыкальную школу для неработающих пенсионеров.

Кроме того, грантовую поддержку получили разработки, которые направлены на популяризацию самодеятельного народного творчества, ремесел и традиционной народной культуры. Среди них — открытый фестиваль народного творчества «Соцветие традиций России». Фестиваль проведут в поселке городского типа Умба этим летом.

Полный список победителей и проектных направлений опубликован на официальном сайте министерства культуры в разделе «Гранты», а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы «Электронный бюджет». Все проекты будут реализованы до конца 2026 года.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, содействие культурным инициативам северян — важная задача народной программы «На Севере — жить!». В числе воплощенных идей прошлых лет — иммерсивные экскурсии, фестивали и конкурсы, которые уже не первый год радуют жителей и гостей Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567752/#&gid=1&pid=6