Шесть муниципалитетов Мурманской области готовят заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской средыВ повестке дня – вопрос о подготовке и проведении в 2025 году мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества
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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.25 10:00

Шесть муниципалитетов Мурманской области готовят заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В шести муниципалитетах Мурманской области сейчас идет первый этап по подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды – выбор территорий для разработки проекта. В 2025 году в конкурсе участвуют Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Териберка, Кировск и Ковдор.

В настоящее время продолжается приём предложений от местных жителей по выбору территории для благоустройства. Предлагаемое место проектирования должно быть востребованным и значимым городским пространством.

Направить предложения можно как онлайн, так и в бумажном виде, обратившись в администрацию муниципального образования.

Так, до 14 марта принимаются идеи через специальную форму в Мончегорске.

До 10 марта свои предложения можно отправить:

– через Платформу обратной связи в Апатитах;

– через Платформу обратной связи в Мурманске;

– через обращение по электронной почте ukgh@gov.kirovsk.ru в Кировске.

До 6 марта – через обращение по электронной почте teriberka51@yandex.ru в Териберке.

Приём заявок в Ковдоре уже завершён.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 2018 года от Мурманской области на конкурс было подано 43 заявки, из которых лучшими признаны 22 проекта. По итогам прошлогоднего конкурса победителями стали три проекта: в Мончегорске, Полярных Зорях и Коле. По всем трём сейчас завершается разработка проектно-сметной документации за счёт внебюджетных средств от партнёров региона

Всего в рамках федерального конкурса в Кольском Заполярье реализовано 18 проектов. В текущем году также будет завершена реализация проекта-победителя в Ковдоре и начнётся благоустройство проектов-победителей 2024 года.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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