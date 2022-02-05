Шесть муниципалитетов региона получат субсидии на приведение в надлежащее состояние воинских захоронений

Алакуртти, ЗАТО Островной, Зеленоборский, Мончегорск, Ковдорский округ и Кольский район получат возможность привести в надлежащее состояние расположенные на их территориях воинские захоронения за счет средств областного и федерального бюджетов. Муниципальные образования были отобраны по итогам рассмотрения заявок на право получения субсидии на реализацию мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Основными критериями отбора стали:

- наличие на территории воинских захоронений, указанных в статье 3 закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

- нахождение воинского захоронения на государственном учёте;

- наличие в захоронении останков защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга в период 1941 – 1945 гг., и увековечение их памяти на таком захоронении в соответствии с требованиями закона РФ № 4292-1.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, средства субсидии можно направить на проведение восстановительных работ (ремонт, реставрация, благоустройство воинских захоронений), установку мемориальных знаков; нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Общий объём субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества в 2022 году составит более 21,4 млн рублей, из них более 15,2 млн рублей Мурманская область получила из федерального бюджета в рамках реализации целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы».