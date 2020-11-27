Шесть на одно кресло - конкурсная комиссия тщательно проверяет кандидатов на должность главы флотской столицы

27 ноября состоялось второе заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г. Североморск. Члены комиссии, в которую входят пять представителей от Министерства обороны РФ, пять от губернатора Мурманской области и пять депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск оценивали претендентов, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы флотской столицы, на основании представленных ими документов.

Каждому члену комиссии были розданы папки с пакетами документов, представленных кандидатами на должность главы ЗАТО г. Североморск. Обсуждение документов каждого кандидата шло персонально, после заслушивания информации, с которой выступала начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г, Североморск Юлия Ростовцева.

На третьем заседании комиссии 30 ноября пройдут индивидуальные собеседования с претендентами. Каждый участник конкурса выступит перед членами комиссии со своим видением и пониманием общегородских проблем и путей их решения, которые ему придется воплощать в конкретные дела на посту главы ЗАТО г. Североморск. К участию в третьем этапе решением комиссии были допущены все шесть кандидатов, подавших документы: Орлов Андрей Вениаминович, Савченко Александр Николаевич, Исаев Александр Анатольевич, Прасов Олег Александрович, Миронов Эдуард Анатольевич, Кузнецова Ольга Борисовна.

По результатам третьего заседания члены комиссии определят кандидатуры двух претендентов на должность главы ЗАТО г. Североморск, которые будут представлены на рассмотрение в Совет депутатов, и из числа которых будет избран глава Североморска.