Шесть новых школьных автобусов переданы в муниципалитеты Мурманской области

Заместитель губернатора Елена Дягилева приняла участие в церемонии передачи ключей от шести новых школьных автобусов представителям муниципалитетов Мурманской области.

Как отметила замглавы региона, обновление школьного автопарка идет постоянно. С 2016 года в область поставлено 63 автобуса. Подвижной состав для доставки детей за это время обновлен на 71%.

«Процесс обновления будет продолжаться и далее. В закупках принимают участие как федеральный, так и региональный бюджеты. В текущем году помимо этих шести автобусов еще один по поручению губернатора Андрея Чибиса поступил в распоряжение одного из детских садов Североморска», – рассказала Елена Дягилева.

Говоря о новых машинах, заместитель губернатора подчеркнула их комфорт и надежность, а также полную оснащенность необходимыми средствами безопасности.

«Это хороший подарок к Новому году для наших образовательных учреждений. Очень важно, что среди этих машин есть и автобус для Заозерска. Он приобретён по поручению губернатора, который выполнил наказ, данный жителями ЗАТО во время визита главы региона», – сказала Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо Заозерска такие же 23-местные «Форды» отправились в Кольский район и в санаторную школу-интернат поселка Зеленоборский. Два 32-местных автобуса ПАЗ уехали в Оленегорск и Полярные Зори. 17-местный ГАЗ получил Центр комплексного обслуживания учреждений образования в Мурманске.