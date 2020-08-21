Мурманская область остаётся в «красной зоне»Шесть проектов, победивших во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, будут реализованы до 2021 года в Заполярье
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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 12:15

Шесть проектов, победивших во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, будут реализованы до 2021 года в Заполярье

В Мурманской области до конца 2021 года будет реализовано шесть проектов, которые стали победителями и финалистами III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Всего на конкурс было направлено 300 заявок из 71 региона страны. Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей осуществляла федеральная комиссия под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. По итогам конкурса, подведение которых состоялось 28 февраля текущего года в Тюмени, от Мурманской области победителями стали проекты на обустройство общественных пространств в Оленегорске, Кандалакше и Заполярном. Финалистами конкурса стали Ковдор, Снежногорск и Кировск.

В рамках рабочего совещания с участием заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой, министра градостроительства и благоустройства Михаила Кудряшова, а также специалистов регионального Центра городского развития и глав муниципальных образований состоялось обсуждение текущих статусов реализуемых проектов.

«Прошу проектировщиков оптимизировать все свои возможные силы по доработке проектов, которые были согласованы с представителями администрации муниципалитетов и общественностью. Заказчикам необходимо чётко контролировать ход доработки концептуальных решений, чтобы через год мы видели преображение территорий и к концу 2021 года у жителей появились комфортные и функциональные пространства», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

В Кандалакше будет обустроена набережная, проект носит красивое название «Город у белого моря». Территория располагается в десятиминутной пешей доступности от центральной площади и является лучшей видовой точкой на Кандалакшский залив. 

В Оленегорске появится Сквер космонавтики с прилегающей к нему территорией. В рамках проекта в том числе будет установлен памятник Покорителям Космоса.

В Заполярном – «Тропа здоровья». Цель проекта – создание протяженной рекреационной зоны, места для отдыха и занятий спортов как зимой, так и летом. Это особенно важно, учитывая характер города – маленький размер, отсутствие благоустроенных озеленённых территорий внутри города, и живописный характер окружающей город северной природы.

В Снежногорске будет обустроен сквер под названием «Снежный». В границы благоустраиваемой территории входит центральное городское озеро с прилегающей зеленой зоной и центральная площадь имени В.В. Мурко, которая расположена через дорогу.

С целью повышения комфорта проживания жителя Ковдора в муниципальном образовании будет проведено благоустройство территории от пл. Ленина до ул. Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг ГДК и часть улицы Победы.

Для отдыха жителей Кировска будет создан современный привлекательный парк с учетом пожеланий и мнений всех групп населения. На сегодняшний день парк представляет собой масштабную территорию с густой растительностью у подножия гор без проработанной функциональной программы. На территории есть бетонные площадки, на которых когда-то располагались объекты досуга, но сейчас они пустуют. Также есть площадки с новыми объектами благоустройства: это площадка воркаута и скейт-площадка.

На реализацию проектов, которые стали победителями III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году, из федерального бюджета было выделено 185 миллионов рублей. По поручению главы региона Андрея Чибиса из областного бюджета выделено 114 миллионов рублей на реализацию проектов-финалистов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно по решению Президента Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе вправе участвовать населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тысяч человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения.

 

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