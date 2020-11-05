Шесть проектов в области современного искусства, реализуемых в Заполярье, получат региональную поддержку

В Министерстве культуры Мурманской области подвели итоги конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства. Конкурс проходит в регионе во второй раз, заявки на участие подали 15 человек, а к финальным состязаниям было допущено 11 проектов.

Свои идеи участники конкурса презентовали в режиме онлайн 30 октября. Проекты оценивали эксперты в области культуры и искусства: дизайнер, директор колледжа искусств Республики Коми и президент ассоциации «Креативные индустрии Республики Коми» Степан Кубик, руководитель Центра развития в московском культурном центре ЗИЛ Дарья Татаурщикова, а также президент Центра развития творческих индустрий, независимый продюсер и арт-менеджер из Санкт-Петербурга Дмитрий Мильков. Кроме того, выбрать лучшие инициативы смогли и северяне – по итогам презентации состоялось онлайн-голосование, участниками которого стали более 170 человек. Победителей определили по сумме баллов от экспертов и зрителей.

Поддержку на развитие собственных проектов получат шесть жителей Мурманской области – их инициативы будут реализованы в регионе до конца 2020 года. Победителями конкурса стали:

Екатерина Охраминская с циклом передач для детского и семейного просмотра «Петров-меломан». Программа расскажет детям и их родителям о том, что такое филармония, как себя вести на концертах, познакомит с артистами и музыкальными инструментами. Вместе с главным героем зритель попадает за кулисы концертной жизни. Специально для программы будет изготовлена авторская кукла – мальчик по фамилии Петров. Проект Екатерины получил поддержку в 400 тысяч рублей.

Роман Гладышев и его проект «Инновационная аудио-визуальная краеведческая прогулка «Пять эпох Мурманска». Автор предложил создать мультимедийную туристическую экскурсию по Мурманску и с помощью аудио (знаковых для соответствующего периода песен, звуков и шумов) и визуальных материалов (архивных фотографий) воссоздать атмосферу разных эпох жизни и истории Мурманска от основания в 1916 году до сегодняшних дней. Сумма гранта – 195,9 тысячи рублей.

Антонина Горбачева и её проект «СТУДИЯ 4» – разговорное шоу с регулярными выпусками на протяжении месяца. Героями выпусков станут люди, которые выбрали жизнь в Мурманске и стремятся развивать Север, видео планируется посвятить образованию и досугу, а также их роли в духовном становлении человека. Проект получил поддержку в размере 389 тысяч рублей.

Дмитрий Калашников. Он предложил реализовать в Заполярье видеоспектакль-прогулку под названием «Фильтры». Проект будет поддержан на 270 тысяч рублей. Используя смартфон и наушники, зритель будет одновременно находиться в двух реальностях: настоящая (зима, холод, полярная ночь) и виртуальная (красочная теплая осень, интересная история). Маршрут спектакля проходит по культурным и видовым местам, а также по зеленым зонам Мурманска. Основные темы спектакля – жизнь на Севере, культура и история областного центра, разнообразие северной природы и вдохновение.

Яна Лисовик, которая предлагает создать в Заполярье Интернет-платформу о визуальной культуре, искусстве и дизайне «AFFLATY». Проект предполагает создание сайта, где будут размещаться записи подкастов с региональными деятелями культуры, искусства и дизайна. От лица платформы будут проводиться онлайн и оффлайн образовательные лекции, мастер-классы и творческие мастерские. Сумма гранта – 160 тысяч рублей.

Елена Феденёва и её проект «Арт-сессия «Современная скульптура: новый образ арктического города»». В ходе двухнедельной арт-сессии участники увидят процесс создания скульптуры, смогут понять особенности производства и посетят рабочую площадку, где предложат свои идеи по преображению городского пространства Мурманска. Сумма поддержки проекта - 395,5 тысячи рублей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, публичную презентацию проектов можно посмотреть на Youtube-канале ведомства.