Мурманская область в лидерах по туристическим поездкам – рост за год составил 18,6%Победителем Кубка Мурманской области по бильярду памяти Михаила Гаврилова стал чемпион мира Юрий Пащинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 16:30

Шесть российских бизнесменов столкнулись с нарушением конкуренции со стороны предпринимателя из Мурманска

Антимонопольное ведомство признало действия предпринимателя из Мурманска нарушением Закона о защите конкуренции.

В службу с жалобами обратились шесть предпринимателей из различных регионов России. Предмет спора - приобретение и использование мурманским предпринимателем исключительного права на товарный знак «BLACK ANT KING». Все заявители осуществляли реализацию биологической добавки для мужчин «SUPER BLACK ANT KING ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ» через маркетплейсы.

При реализации данной биодобавки предприниматель из Мурманска зарегистрировал товарный знак «BLACK ANT KING», который ранее широко использовался конкурентами для обозначения и продвижения товара. После регистрации он потребовал от конкурентов прекратить использование товарного знака и выплатить компенсацию за его использование.

Комиссия посчитала, что действия предпринимателя из Мурманска направлены на устранение конкурентов с рынка путём регистрации товарного знака в отношении уже существующего на рынке товара. Такие действия противоречат принципам добросовестной конкуренции, разумности и справедливости.

Ведомство признало действия предпринимателя из Мурманска нарушением Закона о защите конкуренции*.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства переданы должностному лицу Мурманского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

 

*  -   часть 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мама». Художественный сериал, 6 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиты в России: каждый третий брал за последние полгода, 62% считают долговой ямой-PRO Валюту (16+)Курс евро прибавил 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: по сравнению с предыдущей неделей отмечен незначительный рост обращений северян-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика