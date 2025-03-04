Шесть российских бизнесменов столкнулись с нарушением конкуренции со стороны предпринимателя из Мурманска

Антимонопольное ведомство признало действия предпринимателя из Мурманска нарушением Закона о защите конкуренции.

В службу с жалобами обратились шесть предпринимателей из различных регионов России. Предмет спора - приобретение и использование мурманским предпринимателем исключительного права на товарный знак «BLACK ANT KING». Все заявители осуществляли реализацию биологической добавки для мужчин «SUPER BLACK ANT KING ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ» через маркетплейсы.

При реализации данной биодобавки предприниматель из Мурманска зарегистрировал товарный знак «BLACK ANT KING», который ранее широко использовался конкурентами для обозначения и продвижения товара. После регистрации он потребовал от конкурентов прекратить использование товарного знака и выплатить компенсацию за его использование.

Комиссия посчитала, что действия предпринимателя из Мурманска направлены на устранение конкурентов с рынка путём регистрации товарного знака в отношении уже существующего на рынке товара. Такие действия противоречат принципам добросовестной конкуренции, разумности и справедливости.

Ведомство признало действия предпринимателя из Мурманска нарушением Закона о защите конкуренции*.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства переданы должностному лицу Мурманского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

* - часть 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.