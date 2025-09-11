Шесть северян примут участие в слёте Всемирного фестиваля молодёжи 2025

С 17 по 21 сентября Нижний Новгород станет площадкой для одного из самых масштабных международных событий года — слёта Всемирного фестиваля молодёжи. Заявочная кампания официально завершена.

Более 62 тысяч молодых людей из разных уголков планеты подали заявки на участие. Треть из них — представители 175 стран. География участников охватывает Европу, Северную, Центральную и Южную Америку, Африку, Азию, Ближний Восток и даже Австралию.

Активное участие приняли и регионы России — от Мурманской области подано 138 заявок, в числе претендентов —предприниматели, айтишники, активисты, учёные.

Экспертам предстоит отобрать 2 тысячи лучших участников — тех, кто обладает подтверждёнными достижениями, экспертизой в своей сфере, мотивацией к развитию международного сотрудничества и готов делиться опытом с другими.

От Мурманской области на слёт поедут шесть представителей.

Впервые в рамках слёта будет организована детская программа — участие примут 200 подростков от 14 до 17 лет из России и зарубежных стран. После основной программы 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов, где их ждёт уникальная возможность погрузиться в историю, культуру и традиции России.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, слёт проводится по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553190/#&gid=1&pid=1