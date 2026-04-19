Шесть северянок завершили первый модуль федеральной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился первый очный модуль третьего потока образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток». В нём приняли участие 97 женщин из Арктики и Дальнего Востока, в том числе шесть представительниц Мурманской области.

По итогам конкурсного отбора в федеральную программу прошли: - Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области; - Анна Локтева, заместитель начальника управления стратегического планирования Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области; - Любовь Черепанова, председатель совета депутатов Печенгского муниципального округа; - Елена Трапезникова, заместитель директора «Арктический информационный центр»; - Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области; - Ольга Клейнос, директор мурманской гимназии №8.

За четыре дня участницы прослушали лекции по проектной работе, искусственному интеллекту, психологии, здоровью и аналитике жизни в Арктике и на Дальнем Востоке, посетили различные панельные сессии и дискуссии. На открытии программы присутствовали Галина Карелова, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, дальнейшая работа пройдёт в онлайн-формате, а финальный очный модуль состоится в Еврейской автономной области в начале августа. Итогом станут проекты по здоровьесбережению, креативной экономике, туризму, самоидентичности регионов и сохранению исторической памяти.

Программа способствует развитию лидерского потенциала женщин Севера и Дальнего Востока, укрепляя кадровый резерв для социально-экономического роста Арктики.

