Шесть школ Мурманской области вошли в федеральную программу капремонта на 2022-23 годы

В федеральную программу капитального ремонта на 2022-23 годы вошли шесть образовательных учреждений Мурманской области. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В 2022 году капитальные ремонты начнутся в североморской средней школе № 2, Пушновской школе и школе № 289 ЗАТО г.Заозерск. Общая стоимость капремонта трёх образовательных учреждений составит более 300 млн рублей», – сказал глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис отметил, что дополнительно на средства областного бюджета будет обновлена материальная база и учебный фонд образовательных организаций региона. Помимо этого, из областного бюджета будет направлено 200 млн рублей для обеспечения комплексной безопасности в ещё 60 школах. И 200 млн рублей будет потрачено на замену окон в 23 образовательных учреждениях.

«Также напомню, что на прошлой неделе областной Думой приняты законопроекты, направленные на стимулирование жилищного строительства в нашей области и на решение проблем наших жителей, конечно, прежде всего, молодёжи», – добавил губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил депутатов за содержательное и достаточно быстрое рассмотрение этих законопроектов. Среди них – программа «Свой дом в Арктике» с возможностью северянам получить субсидию до 1 млн рублей на строительство, покупку дома или домокомплекта, а также льготная ипотека с пониженной процентной ставкой на 3%.

«И, конечно, уникальные условия по льготной аренде, либо покупке жилья, которое будет строиться за счёт областного бюджета. Это жильё многоквартирное, малоэтажное в специально отведённых территориях, которые уже определены. Сейчас ведется работа по заключению контракта на разработку проектов по их планировки и межеванию. Задача такая, чтобы с наступлением необходимых климатических условий мы приступили к строительству такого жилья», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что специальные малоэтажные посёлки появятся для молодых специалистов, которые в первую очередь нужны для области – это медицинские работники, педагоги, инженерные кадры, IT-специалисты и представители социальной сферы, экономического блока.

«Ещё раз хочу поблагодарить депутатов областной Думы за поддержку этих значимых законопроектов», – подытожил губернатор.