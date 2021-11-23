Шесть школ региона войдут в федеральную программу по капремонту общеобразовательных учреждений в 2022-2023 году

В 2022-2023 году шесть школ Мурманской области войдут в федеральную программу по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, доложила в понедельник на оперативном совещании и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

Данная федеральная программа будет запущена во всех регионах страны по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«В настоящее время в Мурманской области подготовлен перечень школ, которые первыми зайдут в этот масштабный проект. Акцент сделан на сельские школы и здания, а также школы, требующие срочного ремонта», – отметила Татьяна Ларина.

Также 60 образовательных учреждений в девяти муниципалитетах получат 200 млн рублей на реализацию мер комплексной безопасности. Ещё 200 млн рублей из федерального бюджета будут направлены в 23 школы региона на замену оконных блоков.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2022-2023 году в Заполярье продолжится реализация проекта «Arctic schools» по преобразованию пространств общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.