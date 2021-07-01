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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.21 12:30

Шесть участков дорог ЗАТО г.Североморск отремонтируют в рамках субсидии правительства Мурманской области

В ЗАТО г. Североморск продолжаются ремонтные работы дорог в рамках субсидии, предоставленной правительством Мурманской области. Ход дорожных ремонтов на участках проверил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артем Гришин.

«В настоящее время в рамках субсидии, предоставленной региональным правительством, идёт ремонт дорог на пяти из шести объектах ЗАТО Североморск. Проводится замена бортовых камней, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий. Есть небольшое отставание от графика на улице Пионерской, но заказчик уже отработал все вопросы с подрядной организацией. В ближайшее время работа ускорится. Надеемся, что до середины июля объекты будут сданы. В целом по другим участкам вопросов нет», – отметил Артём Гришин.

Дорожные работы в ЗАТО г. Североморск ведутся на следующих участках: проезд ул. Ломоносова – от ул. Душенова до ул. Сгибнева; проезд ул. Душенова – от Мурманского шоссе до ул. Душенова, 28, ул. Пикуля; проезд ул. Корабельная – от МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко»; проезд ул. Пионерская – от ул. Советская до ул. Пионерская, 14; проезд ул. Сафонова – от Дома офицеров Северного флота до Приморской площади.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководитель регионального Минтранса также добавил, что в этом году по решению губернатора Андрея Чибиса финансирование дорожных работ в муниципалитетах существенно увеличилось. Общая сумма ремонта дорог составляет порядка 90 млн рублей. Из них около 76 млн рублей направлено из регионального бюджета, 14 млн рублей – средства муниципалитета.

«Будем принимать решение также по оперативному началу работ по ремонту участка автодороги Североморск – Североморск-3. Его протяжённость составит примерно 3 км на протяжении всей трассы», – подчеркнул профильный министр.

 

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