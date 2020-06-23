Шесть заявок от Мурманской области будут поданы на Всероссийский конкурс проектов городской среды

Шесть заявок от Мурманской области будут поданы на Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Такое решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством губернатора Андрея Чибиса. На презентации, которая прошла в режиме видеоконференции, рассмотрены заявки муниципальных образований – участников регионального этапа отбора.

«Сегодня мы утвердили шесть проектов, которые примут участие во Всероссийском конкурсе. Все заявки будут поданы не позднее 1 июля в Минстрой России, Чем качественнее будут наши общественные пространства и дворы, тем комфортнее будет жизнь. У нас уже есть набор успешных практик и пример, как делать нельзя. Муниципальные образования должны внимательно следить за реализацией проектов, главное – сделать качественно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Участники заседания оценили презентации, подготовленные сотрудниками Центра городского развития Мурманской области, а также концепции представителей городов Кола и Полярные Зори, и высказали ряд замечаний и правок, который должны быть внесены в итоговые проекты.

Как сообщил министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Михаил Кудряшов, всего на комиссию поступило восемь заявок по трем категориям участников, из которых было отобрано шесть проектов для подачи в Минстрой – это Апатиты, Североморск, Мончегорск, Заозерск, Полярный и Гаджиево

Благоустраиваемая территория в городе Североморске – улица Сафонова и замыкающая ее Приморская площадь – центр и лицо флотской столицы. За реконструкцию данной территории проголосовало более 60% респондентов. Планируется комплексное благоустройство променада с заменой покрытий, озеленением и архитектурной подсветкой. На участке улицы перед Домом офицеров предусмотрена скульптурная аллея с детальными макетами военных кораблей из чугуна.

В Апатитах улица Дзержинского примыкает к школе и парку, и имеет большой потенциал стать любимым променадным маршрутом жителей. Цель концепции – не только благоустройство, но и возвращение бульвару исходных качеств городского общественного пространства. Целью проекта является создание современной пешеходной улицы с востребованным функциональным наполнением, отвечающей пожеланиям людей: зона воркаута, фестивальная зона, место для тихого отдыха, массового катания, игровые площадки для детей младшего и старшего возраста, зона уличной ярмарочной торговли.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Мончегорске возможно объединить все точки города прогулочными зонами. Представляемая на конкурс заявка – это вторая очередь проекта благоустройства набережной. Проект позволит упорядочить и объединить эти пространства в маршрут по рекреационным зонам северо-западной части города: южная и северная части Ленинградской набережной станут единым, почти трехкилометровым прогулочным маршрутом.

Проектируемая территория Полярного – это овраг, являвшийся частью Кольского залива, образовавшийся при снижении уровня воды, который был со временем благоустроен. В рамках благоустройства планируется расширить функционал и обновить спортивную зону с дополнением ее площадкой для семейного отдыха — амфитеатром, детская площадка с качелями и панда-парк под мостом. Также предполагается реконструкция трибун стадиона и размещение зоны отдыха вдоль существующего пешеходного маршрута с использованием естественного рельефа.

В Гаджиево предлагается обустроить набережную озера Центральное и примыкающую к нему площадь. Сегодня — это главное общественное пространство города. Проектом предусмотрена организация парковой зоны, обустройство набережной, реконструкция существующих зон детских площадок, развитие спортивных площадок, пешеходную зону и закольцованный велосипедный и спортивный маршрут, погружной фонтан на озере летом и каток зимой. Также планируется обустройство всесезонной сцены на площади.

В Заозерске зона будущего благоустройства была определена в соответствии с пожеланиями жителей – в районе въезда в город. Запланировано создание территории удобного и комфортного семейного отдыха на природе с площадками и беседками для барбекю, также здесь будет размещена закрытая пергола с качелями, зона для детских игр и занятий спортом.