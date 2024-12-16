Шестеро детей получили высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, не выезжая за пределы Мурманской области

За два дня на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина шестерых детей с врождёнными пороками сердца прооперировал, совместно с врачами областной больницы, приглашенный специалист – кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Клинического госпиталя «Лапино» Ашот Михайлович Григорьян. Врач уже 10 лет сотрудничает с Мурманской областью.

Операции были выполнены рентгенэндоваскулярным методом – это малоинвазивные вмешательства, когда инструмент проводится к сердцу через небольшой прокол.

«Без хирургической коррекции этих пороков у детей развивается нарушение сердечного ритма, легочная гипертензия и в конечном итоге хроническая сердечная недостаточность, которая отрицательно влияет как на развитие ребенка, так и на качество и продолжительность жизни. И чем раньше будет устранен дефект, тем лучше. Такие хирургические вмешательства выполняются на базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина с 2003 года. Операции уже выполнены 271 пациенту. Ранее это делалось за счет средств благотворительных фондов. С 2019 года эта помощь оказывается в рамках стратегического плана «На Севере – жить» за счет средств областного бюджета. Последние 10 лет эти операции у нас выполняет Ашот Михайлович. За это время он прооперировал на территории региона 109 детей», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, Дмитрий Панычев вручил Ашоту Михайловичу Григорьяну памятный адрес от главы региона Андрея Чибиса и поблагодарил за многолетнее сотрудничество во благо здоровья северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/