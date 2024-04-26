Шестеро врачей акушеров-гинекологов и неонатологов Мурманской области прошли повышение квалификации в ведущих медицинских центрах России

Обучение стало наградой лучшим специалистам, которые в прошлом году были удостоены премии «Врач с большой буквы» за высокие стандарты качества работы, значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных.

Учредитель премии «АльфаСтрахование – ОМС» совместно с экспертами ведущих научных центров страны – Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова разработали и организовали для победителей серию онлайн-вебинаров с обсуждением сложных клинических случаев и значимых тем, таких как: неотложные состояния в родах, сложные случаи реанимации и стабилизации новорожденных, массивные акушерские кровотечения, врастание плаценты в рубец на матке.

«В рамках онлайн-обучения мы разобрали, в частности, порядок организации медицинской помощи для уменьшения числа неблагоприятных последствий гипоксии у плода, что является одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России. По итогам слушатели ознакомились с современными алгоритмами действий по диагностике и тактике ведения рожениц в сложных случаях с учетом действующих клинических рекомендаций и протоколов», – рассказал Олег Баев, д.м.н, профессор, врач высшей категории, акушер-гинеколог, заведующий 1-м Родильным отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, кроме того, по выбору главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава Мурманской области Александра Залесного в апреле двухнедельную стажировку в Москве в НМИЦ АГП им. Кулакова прошла врач акушер-гинеколог отделения патологии беременности Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра Оксана Гурова и врач-неонатолог Оленегорской центральной городской больницы Игорь Орлов.

«Наши врачи получили уникальную возможность погрузиться в специфику работы различных отделений центра НМИЦ АГП им. Кулакова, совместно с признанными экспертами области разобрать сложные клинические случаи, обменяться опытом с коллегами. Уверен, что полученные знания позволят многим мамам познать радость материнства и тысячам малышей появиться на свет», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Сделав главной наградой премии «Врач с большой буквы» обучение в ведущих научных медицинских центрах страны, мы хотели внести свой вклад в профессиональное развитие квалифицированной медицины, которая напрямую влияет на здоровье и качество жизни каждой семьи в нашей стране», - подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков.

Фото: https://gov-murman.ru