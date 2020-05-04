Шестой флот США провёл двустороннее военно-морское противолодочное учение (ASW) с Великобританией за Полярным кругом

Об этом говорится в сообщении ВМФ США. Четыре корабля из двух стран, американская подводная лодка и американский P8-A работали вместе в Норвежском море для проведения тренировок в сложных условиях Арктики, пишет riafan.ru.

К учениям присоединились эсминцы «Aegis класса Arleigh Burke USS Donald Cook» (DDG 75) и «USS Porter» (DDG 78), а также быстроходный корабль боевой поддержки «USNS Supply» (T-AOE 6), к которому присоединился «HMS Kent» Королевского флота Великобритании (F 78). Кроме того, в подготовке участвовали американская подводная лодка, а также многоцелевой морской патрульно-разведывательный самолёт P8-A «Poseidon» из состава патрульной эскадрильи (VP) 4.

«Мы работаем с нашими партнёрами, чтобы расширить наши совместные возможности, поскольку мы проводим операции по обеспечению безопасности на море и тренировки в Арктическом регионе, - сказала вице-адмирал Лиза Франчетти, командующий 6-м флотом США. - Наши корабли должны быть готовы действовать всегда, даже в самых суровых условиях. Это особенно важно в Арктике, где суровые погодные условия требуют постоянной бдительности и практики».

«Соединенные Штаты являются арктической нацией и имеют устойчивые интересы безопасности в арктическом регионе. Мы работаем с нашими арктическими и европейскими партнерами, чтобы обеспечить открытую Арктику, свободу судоходства и пролёта через регион, а также проводим наземные, воздушные и морские операции, необходимые для сдерживания в Арктике», - говорится в сообщении ВМФ США.