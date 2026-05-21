Шестой сезон федерального экологического проекта «Чистая Арктика» стартует в Мурманской области

Волонтёры посвятят его героям-авиаторам.

Шестой сезон общественного экологического проекта «Чистая Арктика» уже по традиции стартует в Мурманской области. В этом году волонтёры планируют очистить порядка 80 гектаров территорий. А начнётся сезон с масштабной экологической акции на территории ЗАТО г. Североморск – столицы Северного флота. Планы по уборкам на этот год участники проекта представили в пресс-центре информагентства ТАСС в Москве.

30 мая экодобровольцы «Чистой Арктики» и Единого волонтёрского центра Мурманской области приведут в порядок сразу два мемориала – Аллею Славы героев-авиаторов Северного флота и памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. Это знаковые места для региона. Отсюда в 1941–1945 гг. взлетали на разведку противника гидросамолёты североморцев. На Аллее – 54 бюста Героев Советского Союза, а также первого космонавта Юрия Гагарина, который проходил службу в Мурманской области. А памятник авиаторам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны, сооружён в память о тех, чьих могил нет на земле, либо они неизвестны. Всего на каменных плитах 898 фамилий героев. Волонтёры уберут территорию после зимы, подготовят клумбы к высадке цветов, подкрасят памятники, восстановят лестницы и ограждения. Планируется, что в работах примут участие более 200 человек, в том числе участницы проекта «Звезда Севера» — жены защитников Родины и их семьи.

«Этот сезон проекта «Чистая Арктика» особенно важен для нашего региона. В продолжение предыдущего мы вновь обращаем внимание на исторические мемориалы, чтобы отдавать дань памяти героям и сохранить наше наследие. Надеемся, что усилия волонтеров по уходу за природой вдохновят всех жителей и гостей Мурманской области на активное участие в сохранении Арктики. А наши планы на этот год масштабные: очистить почти 80 гектаров территорий – это больше, чем за все предыдущие пять лет реализации проекта в Кольском Заполярье. Задача очень амбициозная, но мы верим, что сообща у нас все получится», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Также одним из более значимых мероприятий в рамках сотрудничества проекта «Чистая Арктика» и правительства Мурманской области станет ликвидация несанкционированной свалки около границ природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний». Это одно из самых популярных туристических направлений в Мурманской области. Военное прошлое оставило след на этих территориях, там встречаются обломки металлолома, со временем образуются стихийные свалки. Волонтёры планируют вывезти оттуда существенную часть отходов.

«Эти территории в годы Великой Отечественной войны имели стратегическое значение. Они прикрывали подходы к Кольскому заливу и незамерзающему порту Мурманска, куда шли поставки по ленд-лизу. В прошлом году мы начали восстанавливать на Среднем братские могилы погибших советских солдат. В новом сезоне планируем плотно заняться очисткой территории. Надеемся, что все вместе мы сможем привести это знаковое для нашей страны место в порядок», — сказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Всего на территории Мурманской области в ходе сезона «Чистой Арктики» планируется убрать более 400 тонн мусора. Совместно с правительством региона будет проведено более 40 мероприятий по очистке территорий, в том числе ликвидации несанкционированных свалок в 13 муниципальных образованиях региона (ЗАТО г. Североморск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кольский, Кандалакшский, Печенгский и Терский округа). Ожидается, что в уборках примут участие более 1300 человек.

