Широкое распространение вирусов гриппа и ОРВИ в России в августе выявили из-за изменившейся системы мониторинга

Также увеличилось число заболевших ковидом, но сейчас в стране нет высокого роста числа пациентов с тяжёлым течением этого заболевания. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Несколько лет назад мы впервые увидели, что у нас в августе идет широкое распространение вирусов, не потому что это в первый раз случилось, а потому что система мониторинга была изменена таким образом, чтобы мы четко могли их регистрировать …. Это касается практически всех респираторных вирусов», — рассказала она.

Попова отметила, что данная ситуация с эпидемиологической точки зрения объяснима — люди возвращаются из отпусков еще до 1 сентября, поскольку многим необходимо выйти на работу, а детям в школу. Это же влияет на заболеваемость ковидом.

«В сегодняшней ситуации у нас нет высокого роста госпитализации, нет высокого роста числа пациентов с тяжёлым течением заболевания. Но это говорит и о том, что мы не все видим, не все регистрируем, не все люди обращаются за медицинской помощью», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что вирусы активизировались и гражданам необходимо себя защитить.

Как писала «Парламентская газета», за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8,6 процента, а ковидом — на 20 процентов. Академик РАН замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил с чем это связано, когда гражданам следует быть более внимательными к своему здоровью, а также какие правила профилактики необходимо соблюдать.