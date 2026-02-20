Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньями

21 февраля с 12.00 на площади перед ГДЦ «Меридиан» областного центра развернутся игровые площадки «Разгуляй», «Зимние забавы», «Играй, гармонь!», «Богатыри», «Как на масленой неделе».

В 13.00 начнётся интерактивная программа, а продолжится праздник весёлым хороводом и концертом с участием лучших творческих коллективов города.

В округах города-героя масленичные гулянья пройдут 22 февраля. Сбор гостей в 12.00.

На территории детского городка «Сказка» будет работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Боярыня Масленица», где каждый желающий сможет приобрести подарки для родных и близких. В 13.00 начнётся концертно-игровая программа «Масленица в гости идёт!». Артисты порадуют номерами художественной самодеятельности, а гостям будут предложены конкурсы, блинные эстафеты, традиционный хоровод, аттракцион «Сам зажарил, сам и скушай».

В парке «Кольском» праздник начнётся с радиоконцерта и масленичных забав, а в 13.00 для юных мурманчан и их родителей развернётся театрализованное представление с творческими номерами и конкурсами.

На площади у Дворца культуры «Судоремонтник» мурманчане смогут попробовать свои силы в традиционных русских забавах, таких как перетягивание каната и валеночный тир, а в фойе ДК пройдут мастер-классы по созданию куклы-Масленицы и брелоков. В 13.00 начнётся театрализованное представление и выступления творческих коллективов. Гости праздника зарядятся хорошим настроением и примут участие в интерактивных играх на ловкость и проворность.