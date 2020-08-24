Шишки, вишня и цветы: озеленительные кампании ММТП приносят плоды

На территории Мурманского морского торгового порта прижились многолетние растения, высаженные в рамках озеленительных кампаний прошлых лет. Яркий пример – шишки, которые появились на ветвях елей, высаженных на территории грузового района № 2.

Как рассказала начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова, высадка взрослых елей на промплощадке Мурманского морского торгового порта проводилась в качестве эксперимента. Растения были завезены из Полярно-альпийского сада-института им. Н.А. Аврорина (г.Апатиты), Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (г. Апатиты), а также с полигонов агротехнической компании «Сервис БиС» (г. Санкт-Петербурга). Они были выращена по специальной технологии без использования теплиц и приспособлены к условиям Кольского Заполярья.

«Природу не обманешь. Тот факт, что на деревьях появились шишки, говорит об успехе эксперимента. Ели прижились на территории промышленной площадки порта и начали приносить плоды. А значит условия, которые для них созданы – качество грунта, воздуха, регулярный полив, - соответствуют необходимым требованиям», - с гордостью отметила Ирина Гречишникова.

Ежегодные озеленительные кампании Мурманского морского торгового порта проходят как на территории предприятия, так и на улицах, парках и скверах города. Данные мероприятия являются важной составляющей экологической программы АО «ММТП». Начиная с 2017 года, специалисты АО «ММТП» высадили на территории предприятия и города более 400 елей.

Также стоит отметить, что на территории порта успешно прижились яблоня и вишня. Как рассказала Ирина Гречишникова, о сборе плодов в условиях Арктики речь пока не идёт, но цветение деревьев уже производит впечатления на портовиков и гостей предприятия.