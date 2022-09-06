Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 16:45
Школа № 8 посёлка Титан получит грант в размере 3 млн рублей
Учебное учреждение вошло в перечень лучших сельских школ Мурманской области по итогам работы. Награду директору школы Галине Тарасовой во время педагогического совещания работников образования вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, грант будет направлен на совершенствование материально-технической базы, повышение квалификации педагогов и премирование лучших преподавателей.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265721%2Fwall-148376343_55992
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