Школа №22 Заполярного присоединилась к программе «Школьный музей Победы»

Школа №22 Заполярного стала партнёром долгосрочной программы «Школьный музей Победы». Проект создан по инициативе московского Музея Победы.

Школа активно включается во все дистанционные проекты «Школьного музея Победы». В ближайших планах у образовательного учреждения принять участие в детском конкурсе чтецов «О войне и о Победе». Кроме того, ребята-активисты войдут в Детский общественный совет Музея Победы. Как отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, сегодня школа № 22 Заполярного – самый северный партнёр проекта.