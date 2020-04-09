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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.20 11:25

Школа №22 Заполярного присоединилась к программе «Школьный музей Победы»

Школа №22 Заполярного стала партнёром долгосрочной программы «Школьный музей Победы». Проект создан по инициативе московского Музея Победы.

Школа активно включается во все дистанционные проекты «Школьного музея Победы». В ближайших планах у образовательного учреждения принять участие в детском конкурсе чтецов «О войне и о Победе». Кроме того, ребята-активисты войдут в Детский общественный совет Музея Победы. Как отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, сегодня школа № 22 Заполярного – самый северный партнёр проекта.

Как пишет Министерство культуры Мурманской области, в музее школы бережно хранят фюзеляж самолёта, покоившегося после войны на гранитных скалах побережья Баренцева моря. Останки «Аэрокобры» нашел в 1989 году геолог Юрий Кобяков в тундре на горе Пасаритунтури на высоте 503,3 метра. Внутри самолета сохранились только останки летчика, посадившего машину в тяжелых условиях, и рация с номером. Поисковики отряда «Петсамо» работали более 20 лет, и в 2011 году личность пилота была установлена – младший лейтенант Виктор Кочетков. Младший лейтенант Кочетков входил в состав группы 22 истребителей, которая попала под налет на аэродром Хебуктен ночью 10 мая 1944 года. Группа истребителей рассыпалась из-за сильного огня противника. Пара, где ведомым был младший лейтенант Кочетков, оторвалась от общей группы, и на высоте 3 тысяч метров была сзади внезапно атакована парой немецких истребителей. Ведущий пары увернулся из-под атаки виражом с уходом на солнце. Ведомый младший лейтенант Кочетков своевременно не заметил противника и был сбит.

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