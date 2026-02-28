Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
Школа №5 в Мончегорске создаёт трёхлетнюю стратегию развития!

В Мончегорске прошёл новый очный модуль программы развития школы №5 имени Семёнова-Тян-Шанского. 

Напомним, в начале текущего года управленческая команда вместе с экспертами работала над финальным этапом трансформации СОШ, проектированием трёхлетней стратегии развития и кадровой стратегией школы.

В первый день коллеги обозначили приоритеты на оставшиеся месяцы работы. Среди них — доработка трёхлетней стратегии, укрепление управленческой модели после возвращения в обновленное здание и подготовка к запуску коммерческого направления в следующем учебном году. Также был сформирован план-график действий, обозначены риски и возможности, а также намечены темы и спикеры для будущих экспертных выступлений о трансформации школы.

Во второй день участники перешли к стратегической работе и собрали верхнеуровневую архитектуру трёхлетней стратегии. Её цель — привести школу №5 в число региональных лидеров по качеству образования и учебно-воспитательным результатам, а также сформировать вокруг нее сильный социальный центр для Мончегорска. Стратегия задаёт школе понятную «карту» проектов на несколько лет вперёд. Это важно для участия в грантовых конкурсах и для развития фандрайзинга, когда привлечение ресурсов строится не разовыми заявками, а по плану. В основе стратегии лежит системная работа «вдолгую».

В качестве ключевых факторов роста определены кадровое развитие, ресурсное обеспечение и построение сильной методической базы.

Третий день был посвящён дальнейшей проработке стратегии и практической работе с нейросетями. Команда сформировала каркас документа и определила ключевые фокусы на каждый год, после чего использовала ИИ для детализации. Полученные материалы были доработаны и скорректированы совместно с управленцами.

Автоматизация помогла ускорить разработку стратегии и показать на практике, как можно использовать ИИ в управленческой работе. Сессии в таком формате будут продолжены и на следующих очных встречах.

Проект реализуется Агентством развития Мончегорска при поддержке администрации города и компании «Норникель». Ключевой партнёр — эндаумент-фонд «Кольский».

 

 

