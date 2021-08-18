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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.21 08:45

«Школа арктической кухни» в Териберке: Арктический фестиваль примет вторую проектно-учебную лабораторию региональной кухни

В рамках VI Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 21-22 августа, при поддержке правительства Мурманской области будут организованы проектно-учебная лаборатория региональной кухни «Школа арктической кухни». В работе площадки примут участие в том числе заполярные повара, представлявшие арктическую кухню на всероссийском фестивале «Таврида» в рамках арт-школы «Гастрономия».

VI Арктический фестиваль «Териберка» состоится при участии АНО «Мурманконгресс». В этом году фестиваль пройдёт в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором председательства выступает Фонд «Росконгресс».

Модули лаборатории «Школа арктической кухни» будут включать презентации блюд для всех сегментов туристской инфраструктуры. Будут организованы проектирование регионального завтрака, рекомендованного для средств размещения, мастер-классы по приготовлению блюд на основе базовых локальных продуктов, презентации блюд в различных форматах подачи и др. Традиционно в работе лаборатории примут участие производители регионального продукта, в том числе предприятия по добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Автор-методист лаборатории Екатерина Шаповалова, руководитель всероссийского проекта «Гастрономическая карта России».

21 августа, в первый день работы лаборатории «Школа Арктической кухни», лучшие шеф-повара региона на мастер-классах представят СМИ и блогерам северные блюда, включенные в действующие меню ресторанов или разработанные специально к фестивалю «Териберка». По окончании мастер-классов участники проекта «Гастрономическая карта России» примут участие в ток-шоу, посвященном в том числе арктической кухне как международному направлению, успехам и проблемам её внедрения.

Кроме того, в этот день состоится презентация первого мобильного приложения в сфере гастрономического туризма  «ГИД Гастрономическая карта России». Напомним, новый мобильный гид призван стать не только доступным сервисом для планирования путешествий по регионам России, но и инструментом по формированию рейтинга регионов в зависимости от представленности местной кухни во всех категориях сферы гостеприимства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 22 августа мастер-классы по приготовлению блюд арктической кухни для гостей фестиваля проведут участники фуд-корта «Арктическая кухня». На фуд-корте будут представлены лучшие кулинарные проекты региона.

 

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