Школа должна быть безопасной - Евгений Никора

В связи с трагическими событиями в гимназии №175 в Казани в нашем регионе усилены меры безопасности в школах и социальных объектах. Глава администрации Мурманска 11 мая провёл внеплановую проверку образовательных учреждений города. Евгений Никора посетил гимназии 2 и 3, лицей №2 и школу №36.

– К организации пропускного режима нареканий нет. Техническими средствами – видеокамерами оборудованы все образовательные учреждения. В каждом учреждении функционирует пост охраны, установлены металлодетекторы и системы тревожной сигнализации, – рассказал глава администрации города. – Тем не менее меры противодействия терроризму будут усилены. Я дал поручение провести дополнительные профилактические мероприятия, так как современная школа должна быть не только территорией знаний, но и в первую очередь территорией безопасности.

Также в администрации города под председательством Евгения Никоры прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск. Совместно с УМВД России по городу Мурманску и Управлением Росгвардии по Мурманской области был выработан комплекс мер по совершенствованию системы предупреждения преступлений на социальных объектах и в местах массового пребывания людей.

Участники совещания отметили важность профилактической работы среди несовершеннолетних, а также контроля за системой ограничения доступа посторонних лиц на территории учебных заведений.